Karşıyaka’da endişeli bekleyiş

Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) koronavirüs salgınıyla duran alt liglerin tekrar başlangıç tarihini 18 Temmuz olarak açıklamasıyla antrenmanları durdurup beklemeye geçen TFF 3. Lig temsilcisi Karşıyaka'da sportif direktör Atilla Güneş, belirsizliklerin ortadan kalkması gerektiğini söyledi. Güneş, "Takım içinde küçük gribal enfeksiyonlar geçirenler oldu, o bile korku yarattı. Ne kadar tedbir alsanız da bugün Beşiktaş, Erzurumspor BŞB gibi takımlarda vaka çıkıyor. Ligler oynansın diyorum ama bu şartlarda oynamak çok zor" diye konuştu.

EN İYİSİNİ BİZ YAPARIZ

Alt liglerde büyük sıkıntıların olduğunu dile getiren Güneş, "Karşıyaka olarak tesis imkanlarıyla ligimizde pandemiyle ilgili TFF'nin yolladığı protokolü en iyi uygulayabilecek kulüp biziz. Tesislerimizi tepeden tırnağa 4-5 kez temizlettirdik. Her yere panolar asıp dezenfektan koyduk. İzmir'de oynayacağımız maçlarda statlarda sorun yok ancak ligde soyunma odası olmayan, konteynerde soyunan takımlar var" diye konuştu.



HEDEFİMİZ KSK'Yİ 2.LİG'E ÇIKARMAK

Karşıyaka Sportif Direktörü Atilla Güneş, "Biz bitime 6 maç kala Play-Off'un içindeyiz. Ben Play-Off'a kalıp buradan hedefimize ulaşacağımıza inanıyorum. Her türlü hazırlıkları yapıp ondan sonra çıkacak kararı bekleyeceğiz. Tekrar aksi bir karar çıkmazsa 5 veya 8 Haziran'da antrenmanlara yeniden başlayacağız. 18 Temmuz deniliyor ama o tarihte 40 derece sıcaklıkta maçların nasıl oynanacağı düşünülmüyor. Cizre'ye, Fethiye'ye gidecek takımlar nasıl oynayacak, ışıklandırması olmayan statlarda nasıl oynanacak belirsiz. Bütün takım oynamak istiyor. Bir ivme yakaladık. Oynamaya devam edip takımımızı layık olduğu yere ulaştırmak istiyoruz" diye konuştu.