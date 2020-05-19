Kartal’da Caner krizi

Milli sol bekin Beşiktaş ile olan sözleşmesi bitecek. Fenerbahçe ve Başakşehir'in de istediği Caner Erkin için Siyah-beyazlılar, kontrat uzatma teklifini hazırladı. Yönetim, 31 yaşındaki futbolcuya yıllık 1 milyon Euro maaş ile 2 senelik sözleşme önerecek. Caner, şu anda Beşiktaş'tan 1.8 milyon Euro alıyor. Tecrübeli oyuncunun, 800 bin Euro indirimli sözleşmeye nasıl yanıt vereceği merak ediliyor.

KARAR SEZON SONU

Caner'in menajeri Batur Altıparmak yaptığı son açıklamada kimseyle görüşmediklerini ve karar vermek için sezon sonunu beklediklerini söylemişti.