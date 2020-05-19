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Haberler Spor Kartal’da Caner krizi

’da Caner krizi

’ta sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan ile anlaşma sağlanamazken kriz büyüyor.

Kartal’da Caner krizi
Giriş Tarihi: 19.5.2020

Milli sol bekin Beşiktaş ile olan sözleşmesi bitecek. Fenerbahçe ve Başakşehir'in de istediği Caner Erkin için Siyah-beyazlılar, kontrat uzatma teklifini hazırladı. Yönetim, 31 yaşındaki futbolcuya yıllık 1 milyon Euro maaş ile 2 senelik sözleşme önerecek. Caner, şu anda Beşiktaş'tan 1.8 milyon Euro alıyor. Tecrübeli oyuncunun, 800 bin Euro indirimli sözleşmeye nasıl yanıt vereceği merak ediliyor.

KARAR SEZON SONU
Caner'in menajeri Batur Altıparmak yaptığı son açıklamada kimseyle görüşmediklerini ve karar vermek için sezon sonunu beklediklerini söylemişti.

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