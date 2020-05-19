Mustafa Cengiz korkuttu

Cuma günü hastaneden taburcu olan Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz rahatsızlanınca yeniden hastaneye kaldırıldı. Hastanede kaldığı süre içerisinde beyin ameliyatı olan ve çok kapsamlı tetkikleri yapılan Sarı-Kırmızılı kulübün başkanının kemoterapi görmesi nedeniyle olumsuz bir reaksiyon yaşandığı ve bu nedenle dün acilen hastaneye kaldırıldığı öğrenildi.

BU KEZ MİDESİNDEN OLDU

Başkan Cengiz'in Nişantaşı'nda bir hastaneye götürüldüğü ve bu sabah ameliyata girdiği öğrenilirken, durumunun iyi olduğu açıklandı. Geçtiğimiz günlerde yaklaşık 10 saatlik bir beyin ameliyatı olan ve daha sonra taburcu edilen Mustafa Cengiz'in yeniden ameliyata alındığı öğrenildi. Cengiz'in bu kez mide rahatsızlığı nedeniyle ameliyat olduğu ifade edildi.



ALİ KOÇ ZİYARET ETTİ

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz'in hastaneye kaldırıldığını öğrenenler hastaneye koştu. Bu isimlerden biride Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç olduğu öğrenildi. Ayrıca tüm kulüpler, başkanlar ve futbolculardan da Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz'e 'Geçmiş olsun' mesajı yağdı.