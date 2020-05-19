Ocak’ta İstanbul’da seyircili

UEFA Başkanı Aleksander Ceferin, Avrupa futbolunun durumu ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Sloven futbol adamı, sonbaharda gidişatın daha iyi olacağını belirterek, "Gidişat günden güne iyileşiyor. 6 ay sonrasındaki organizasyonlar için bir şey söylemek zor. Ocak ayında İstanbul'da Şampiyonlar Ligi finali seyircili olsa, kabul eder misiniz deseniz, tabii ki derim ancak bunu bilemeyiz. Gün gün durumu takip ediyoruz. Şu anda durumlar iyi ilerliyor. Her şeyi yoluna koyabilmek için pozitif enerjiye ve pozitif düşünceye sahip olmalıyız" dedi. Şampiyonlar Ligi'nde kalan son 16 turu rövanş maçlarının 7 Ağustos, Avrupa Ligi'nin ise 9 Ağustos'ta başlayacağını söyleyen Ceferin, "Tabii ki bunlar senaryolarımızın bazıları. Hepsini oynatıp biran önce sezonu kapatmayı arzuluyoruz" dedi.

YÜZDE 80'İ TAMAMLANIR

Ulusal liglerle ilgili gelişmeleri izlediklerini ifade eden Ceferin, "Yerel ligler bağımsız. Bu liglerin yüzde 80'inin tamamlanacağını düşünüyoruz. Bazı ülkeler tamam dedi iptal kararı aldı. Ama bana göre erken karar verdiler. Tabii ki oynamadan bitirenlerle, oynayıp bitirenler arasında bizim de yaptırımlarımız farklı olacaktır" diye konuştu.



İSPANYA'DA MAÇLAR GECE

İspanya La Liga, korona virüs nedeniyle ara verilen sezona 13 Haziran'da baylıyor. Federasyonun aldığı karara göre; maçlar her gün oynanacak. 1 takım, 72 saat arayla maça çıkacak. Ayrıca, sıcak havadan etkilenmemek adına müsabakalar İspanya yerel saatine göre 23.00'te (TSİ 00.00) başlayacak La Liga yönetiminin hedefi, ligi 29 Temmuz'a kadar bitirebilmek ve takımları Şampiyonlar ve Avrupa Ligi maçlarına yetiştirmek.