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Haberler Spor Aslan’da moda Sofyan Amrabat

Aslan’da moda

, transferde gözünü ’ya çevirirken, eski yıldızı ’ın kardeşi Sofyan’ı gözüne kestirdi.

Aslan’da moda Sofyan Amrabat
Giriş Tarihi: 20.5.2020

Yeni sezonda Jean Michael Seri ile büyük ihtimalle yollarını ayıracak olan Galatasaray'ın gündemine sürpriz bir isim girdi. Sarı-kırmızılılar, Hellas Verona'da kiralık oynayan ve bonservisi Fiorentina'da bulunan Sofyan Amrabat'ı kadrosuna katmak istiyor. 23 yaşındaki orta alan oyuncusu aynı zamanda Galatasaray'ın eski yıldızlarından Nordin Amrabat'ın kardeşi. Sofyan, 8 numara ve 6 numara pozisyonlarının yanı sıra savunmada da oynuyor.Fiorentina, Faslı futbolcuyu devre arasında 20 milyon Euro'ya Verona'dan alıp hemen 6 aylığına kiralamıştı.

YARDIM İSTENECEK
İtalyan basınına göre Mor Menekşeler, Amrabat'ı birkez daha kiralayabilir. Galatasaray'ın transferde Sofyan'ın abisi Nordin'i de koz olarak kullanabileceği belirtiliyor. Nordin Amrabat, 2012-2014 yılları arasında Fatih Terim yönetimindeki G.Saray'da oynamıştı.

İLGİNÇ İSTEK
Galatasaray, Porto'nun genç oyuncusu Joao Mario'nun peşine düştü. Portekiz basını, G.Saray'ın kadrosuna katmak istediği 20 yaşındaki yıldız için teklif yaptığının altını çizerken ilginç bir detayı da paylaştı. Habere göre ailesi de oyuncunun yanında gelirse, teklifi kabul edecek. Ancak genç oyuncun sadece anne ve babasını değil, halası, babaannesi ve dedesini de istiyor.

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