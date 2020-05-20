Ekol Göz Menemen Ali Keten ile coştu

EKOL Göz Menemenspor'un genç savunma oyuncusu Ali Keten bu sezon gösterdiği başarılı performansla büyük alkış aldı. Sezon başında Kocaelispor'dan transfer edilen 24 yaşındaki savunma oyuncusu, stoper, sağ ve sol bek pozisyonlarında forma giyebiliyor. Ali Keten'i devre arası Süper Lig ekibi Kasımpaşa kadrosuna katmak için hamle yapmıştı. Ancak yönetim genç oyuncuyu satmadı. Şimdi ise Kasımpaşa'nın yanı sıra Yeni Malatyaspor, Aytemiz Alanyaspor ve Gençlerbirliği'nin başarılı savunma oyuncusu için devreye girdi. Ekol Göz Menemen yönetimi lig tamamlandıktan sonra kulübün ve futbolcunun menfaatleri doğrultusunda gerekenin yapılacağını açıkladı.

GÖRKEM TÜRKYILMAZ