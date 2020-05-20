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Alper için bastırıyor

Alpaslan’a karşılık takas öneriyor ama ile birlikte 2 milyon Euro talep ediyor.

Göztepe Alper için bastırıyor
Giriş Tarihi: 20.5.2020

Süper Lig'de gelecek yıl dış transferde kemerleri sıkacak olan ve yerli isimlere ağırlık veren Göztepe yönetimi, Fenerbahçe'nin gözden çıkardığı Alper Potuk'a yöneldi. Avrupa'da aradığı on numarayı bir türlü bulamayan sarı-kırmızılılar Hamburg'tan Aaron Hunt ve Polonya ekibi Lech Poznan'da top koşturan Portekizli Pedro Tiba'nın transferlerinden sonuç alamayınca Fenerbahçeli Alper için yeniden devreye girdi.

F.BAHÇE'DE KADRO DIŞI
Fenerbahçe yönetiminin daha önce defansın yıldızı Alpaslan Öztürk'e karşılık vermek istediği 28 yaşındaki Alper ile temasa geçen yönetimin takasa yanaşmadığı bildirildi. F.Bahçe'de ikinci yarıda kadro dışı bırakılan, sonrasında affedilmesi gündeme gelen Alper'in sözleşmesi 2022 yılına kadar sürüyor. Alper için uygun bir bonservis bedeli ödemeyi kabul eden Göztepe'nin anlaşmanın olmaması halinde 2 milyon Euro artı Alper takasına ise sıcak bakıyor.

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