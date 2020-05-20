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Haberler Spor Türkiye Futbol Federasyonu ve Kulüpler Birliği toplandı

ve toplandı

nedeniyle ara verilen 'in başlamasına ilişkin son kararın alınması için ve toplandı. Toplantıya Başkanı , Kulüpler Birliği Vakfı Başkanı  ile TFF Yönetim Kurulu üyeleri ve kulüp başkanları katılıyor.

Türkiye Futbol Federasyonu ve Kulüpler Birliği toplandı

20.05.2020, 14:25 Güncelleme Tarihi: 20.05.2020,14:29

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Kulüpler Birliği ile toplanacağını açıklamıştı. Daha önce alınan bu kararla birlikte TFF ve Kulüpler Birliği arasındaki kritik toplantı başladı.

Video konferans yoluyla gerçekleştirilen toplantıda; TFF Başkanı Nihat Özdemir, Kulüpler Birliği Vakfı Başkanı Mehmet Sepil ile TFF Yönetim Kurulu üyeleri ve kulüp başkanları katılıyor.

Toplantı sonrasında daha önce 12 Haziran olarak belirlenen Süper Lig'in başlangıç tarihi hakkında ortak bir açıklama yapılması bekleniyor.

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