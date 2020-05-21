Altınordu’ya hücum

Altınordu'nun genç yıldızları için, Avrupa'nın dev kulüpleri sıraya girdi. Kırmızı-lacivertli ekibin 17 yaşındaki stoperi Ravil Tagir, 15 yaşındaki orta saha oyuncusu Burak İnce ve 19 yaşındaki kanat oyuncusu Hüseyin Atakan Üner'e birçok kulüpten teklif geliyor.

İNGİLİZLER DE YAKIN TAKİPTE

ÜMİT Milli Takım'da görev yapan Ravil için Almanya'dan Borussia Dortmund, İtalya'nın Juventus ve İnter kulübü, Portekiz'den de Benfica'nın sıraya girdiği öğrenildi. Henüz 18 yaşını geçmediği için İngiltere'de oynayamayacağından dolayı bazı Ada kulüplerinin ise bonservisini alıp Belçika ve Hollanda da bazı kulüplere kiralık olarak vermeyi planladığı öğrenildi. Kırmızı-lacivertli ekibin iki sezon önce Denizlispor'dan kadrosuna kattığı Hüseyin Atakan Üner'e de Fransızlar kanca attı. Bu sezon iki maçını canlı izleyen Monaco kulübünün izleme komitesi 19 yaşındaki oyuncunu alınması için rapor sundu. Hüseyin, 51 maçta 6 gol attı, 10 asist yaptı. Sezon başında Alman devi Bayern Münih, 15 yaşındaki Burak İnce için resmi teklifte bulunmuştu. Bu sezon A Takımda görev yapan ve şans bulduğu maçlarda klasını gösteren Burak için Bayern Münih ısrarını sürdürüyor.

GÖRKEM TÜRKYILMAZ