Premier Lig’de 6 vaka

Premier Lig'den yapılan açıklamaya göre, 17-18 Mayıs tarihlerinde 748 kişiye Kovid-19 testi yapıldı. Ligdeki 3 kulüpten 6 kişinin test sonucu pozitif çıkarken, bu isimlerin 7 gün karantinada kalacağı belirtildi. Testi pozitif çıkan kişilerin isimleri ve kulüpleri hakkında bilgi verilmeyeceği kaydedildi. Premier Lig'de daha önce Arsenal Teknik Direktörü Mikel Arteta, Chelseali futbolcu Callum Hudson-Odoi ve Brighton&Hove Albion'da forma giyen 3 oyuncu koronavirüse yakalanmıştı.