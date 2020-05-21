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Haberler Spor Premier Lig’de 6 vaka

’de 6 vaka

Premier Lig’de 6 vaka
Giriş Tarihi: 21.5.2020

Premier Lig'den yapılan açıklamaya göre, 17-18 Mayıs tarihlerinde 748 kişiye Kovid-19 testi yapıldı. Ligdeki 3 kulüpten 6 kişinin test sonucu pozitif çıkarken, bu isimlerin 7 gün karantinada kalacağı belirtildi. Testi pozitif çıkan kişilerin isimleri ve kulüpleri hakkında bilgi verilmeyeceği kaydedildi. Premier Lig'de daha önce Arsenal Teknik Direktörü Mikel Arteta, Chelseali futbolcu Callum Hudson-Odoi ve Brighton&Hove Albion'da forma giyen 3 oyuncu koronavirüse yakalanmıştı.

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