Horoz’a geçer not

Korona virüs salgını nedeniyle liglerin ertelenmesiyle çalışmalara ara veren ancak 12 Haziran'dan itibaren yeniden başlayacak sezonun hazırlıklarını sürdüren Yukatel Denizlispor'da teknik direktör Bülent Uygun takımından memnun olduğunu söyledi. Sayılı günlerinin kaldığını belirten deneyimli teknik adam, "Biz 40 gün sonra sahaya indik, 27 Nisan'da çalışmalarımıza başladık. Çok şükür tüm takımımızın korona virüs testleri negatif çıktı. Fizik gücümüz her geçen gün artıyor. Oyuncularımın isteği ve çalışma arzusundan gayet memnunum. Herkes futbolu çok özledi. Uzun süre idman yapılmadığında kas, bağ ve doku yaralanmaları ortaya çıkar. Önemli sakatlıklar yaşanır. Geride kalan dönemde kuvvet, kapasite artırımı ile birlikte özellikle sporcuların psikolojine yönelik antrenmanlar yaptık" dedi.

GENÇ VE YETENEKLİ İSİMLER

Denizlispor'un teknik direktörü Bülent Uygun, transfer politikalarını da açıkladı. Scout ekiplerinin çalışmalarını sürdürdüğünü belirteren Uygun, "Genç ve yetenekli oyuncuları transfer etmek istiyoruz. Transfer komitemiz, incelediği oyunculara ait raporları bana iletecekler" diye konuştu.

SEBAHATTİN ALP