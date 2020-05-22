Menemen’in kozu Rasheed

Ekol Göz Menemenspor, devre arasında İzmir'in amatör kulüplerinden Tire Belediyespor'dan transfer ettiği 20 yaşındaki forvet İbrahim Akanbi Rasheed'i gün doğdu. Sarılacivertli ekipte as forvetler Hüseyin Çolak ve Ali Özgün'ün takımdan ayrılmasından sonra gözler genç oyuncuya çevrildi. Sarı-lacivertli formayla iki karşılaşmada 24 dakika şans bulan Nijeryalı oyuncunun, ligin devamında daha fazla süre alması bekleniyor. Devre arasında hazırlık maçlarında gösterdiği performansla teknik heyetten tam not alan İbrahim Akanbi Rasheed'in idmanlardaki formu da kurmayları mutlu ediyor.

İNDİRİM TALEP ETTİ

Ekol Göz Menemenspor'da ilk kez profesyonel olan ve 5 yıllık sözleşme imzalayan İbrahim Akanbi Rasheed, Foça ve Tire Belediyespor'da forma giydi. Bu arada iç transferde sözleşmesi sona erecek futbolcularıyla görüşmelere başlayan yönetim oyunculardan ücretlerinde fedakarlık yapmasını istedi. Korona virüs pandemisi nedeniyle gelirleri azalan sarı-lacivertlilerde tek tek futbolcularla görüşüp, "Sizlerle önümüzdeki sezon da devam etmek istiyoruz ve fedakarlık bekliyoruz" dediği öğrenildi. Öte yandan Menemensporlu futbolcuların lig hazırlıklarına haftaya başlayacaklarını öğrenildi.

GÖRKEM TÜRKYILMAZ