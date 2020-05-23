Altınordu gurbetçi Ferdi Acar’ı istiyor

Kadrosunda altyapısından yetişen ve sadece Türk oyuncularla mücadele eden Altınordu'nun Almanya'daki oyuncu arayışları tüm hızıyla sürüyor. Kırmızı-lacivertli ekibin radarında Regionalliga West ligi ekiplerinden VfB Homberg'in Türk yıldızı Ferdi Acar olduğu öğrenildi. Futbola Duisburg altyapısında başlayan 23 yaşındaki gurbetçi 10 numara pozisyonunda oynuyor. Ferdi, Almanya'da Roda JC Kerkrade, Rot-Neiss Oberhausen ve son olarak VfB Hamburg kulüplerinde forma giydi. Oyun kurucu ve önlibero pozisyonlarında forma giyen orta saha oyuncusu göre yaptığı 116 karşılaşmada rakip fileleri 23 kez havalandırma başarısını gösterdi. Ferdi Acar 15 golünde pasını verdi. Almanya'da geniş bir oyuncu listesi olan Altınordu'nun önümüzdeki günlerde bu oyuncuyla temasa geçmeye hazırlandığı öğrenildi.

GÖRKEM TÜRKYILMAZ