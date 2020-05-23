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Haberler Spor Hakemler Riva’da zorunlu karantina!

Hakemler Riva’da zorunlu karantina!

Hakemler Riva’da zorunlu karantina!
Giriş Tarihi: 23.5.2020

MHK, top santraya konmadan 14 gün önce Süper Lig ve yardımcı hakem kadrosunu İstanbul'daki Futbol Federasyonu Riva tesislerinde kampa alacak. TFF Sağlık Kurulu'nun raporu doğrultusunda, hakemler Riva'da tek kişilik odalarda kalacak. Bu süreçte antrenmanlar devam edecek ve sosyal mesafe kuralına uygun davranılacak. MHK Başkanı Zekeriya Alp ve kurul üyelerinin tamamının hazır bulunacağı kampta, fiziksel gelişimin yanı sıra görsel eğitimler de devam edecek. Ligin son 8 haftası ve kupa maçları için kampa girecek olan hakem kadrosunun moral motivasyonunu yüksek tutmak için çeşitli etkinlikler de düzenlenecek.

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