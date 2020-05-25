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Haberler Spor EuroLeague ve EuroCup iptal edildi

iptal edildi

'su , takımlara 2019/20 sezonunun iptal edilmesini teklif etti. Bu haberin ardından kısa sürede nihai karar çıktı ve EuroLeague ile 'ın bu sezon iptal edildiği öğrenildi. Resmi açıklamanın yapılması bekleniyor.

EuroLeague ve EuroCup iptal edildi

25.05.2020, 13:45 Güncelleme Tarihi: 25.05.2020,18:01

Takımlara 2019-2020 sezonunun iptal edilmesini öneren EuroLeague CEO'su Jordi Bertomeu, maçların başlaması için çok fazla risk bulunduğunu söyledi. Öte yandan haberde EuroLeague ve EuroCup'ta sezonun tamamlanmayacağı ve iptal edildiği kaydedildi.

GELECEK SEZON NASIL OLACAK?

Öte yandan Euroleague için gelecek sezona dair önemli bir karar verildi. Buna göre 2020-21 Euroleague sezonuna aynı takımlar alınacak ve toplamda 18 kulüp olacak.

LİDER ANADOLU EFES'Tİ

28. hafta itibariyle iptal edilen sezonda, temsilcimiz Anadolu Efes, oynadığı 28 müsabakada 24 galibiyet 4 mağlubiyet almış ve liderliğe oturmuştu.

Mavi beyazlıları İspanyol devi Real Madrid takip ediyordu. Madrid, 28 karşılaşmada 22 galibiyet 6 mağlubiyet almıştı.

Fenerbahçe ise 13 galibiyet 15 mağlubiyetle 8. sırada yer alırken, play-off mücadelesi veriyordu.

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