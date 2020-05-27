Hakemler de kampa

MHK, top santraya konmadan Süper Lig ve yardımcı hakem kadrosunu İstanbul'daki Futbol Federasyonu Riva tesislerinde kampa alınacak. TFF Sağlık Kurulu'nun raporu doğrultusunda, hakemler Riva'da tek kişilik odalarda kalacak. Bu süreçte antrenmanlar devam edecek ve sosyal mesafe kuralına uygun davranılacak. MHK Başkanı Zekeriya Alp ve kurul üyelerinin tamamının hazır bulunacağı kampta, fiziksel gelişimin yanı sıra görsel eğitimler de devam edecek. Ligin son 8 haftası ve kupa maçları için kampa girecek olan hakem kadrosunun moral motivasyonunu yüksek tutmak için çeşitli etkinlikler de düzenlenecek.

MAÇLAR ŞİFRELİ YAYINLANACAK

Türkiye Futbol Fedarasyonu Başkanı Nihat Özdemir maçların şifreli olarak yayınlanacağını açıkladı. Özdemir, "beIN Media, Süper Lig için büyük miktar para ödüyor. Bu maçları şifresiz olarak yayınladıkları zaman bazı hukuksal olayların ortaya çıkabileceği aşikar. Bazı üyeler para vermişken, bazı kesim ise para vermeden izlemiş olacak. Bu durum da hukuksal bir konu doğuruyor. Biz yayıncı kuruluştan kulüplerimize biran önce ödemelerini yapmasını da istedik" dedi.