İşlem tamam

Fenerbahçe'de yönetim hayal edilen futbolu oynatacak teknik adamı buldu. Ofansif, göze hoş gelen ve başarıyı da yakalayan bir sarı-lacivertli takımı oluşturmanın hesaplarını yapan yönetim takımı emanet edecek ismi ve yardımcılarını belirledi. Sarı-lacivertliler bir süredir görüşmelerini sürdürdüğü Nenad Bjelica'da mutlu sona ulaştı. 48 yaşındaki teknik adamla yapılan görüşmelerde bütün pürüzler giderildi ve artık resmi açıklamanın yapılması bekleniyor. Başarılı hocayla anlaşılmasının ardından yardımcıları da belirlenmeye başlanırken ilk isim Mehmet Aurelio oldu.2003-08 yılları arasında Fenerbahçe forması giyen Aurelio 12 yıl aranın ardından teknik heyette çalışmak için geri döndü.

REÇBER'DE GELİYOR

Aurelio'yu teknik ekibe dahil eden sarılacivertliler, bir başka unutulmaz isim Tuncay Şanlı'yı yardımcı antrenör olarak açıklayacak. Fenerbahçe'nin sportif direktörü de arttık ayyuka çıkan Emre Belözoğlu olacak. Ancak yeni bir gelişme var. Belözoğlu'nun yardımcılığını da yine 90'larda Fenerbahçe forması giyen Serkan Reçber'in olması bekleniyor. Fenerbahçe'de mevcut kadrodan Volkan Demirel'in de yine teknik heyette devam etmesi bekleniyor.