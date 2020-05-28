Koronavirüsü testine giren Beşiktaş'tan sevindirici haber geldi. Siyah-beyazlılarda rutin olarak Covid-19 testine tabi tutulan futbolcu, teknik heyet ve tesis çalışanlarının tamamının test sonucu negatif çıktı.
İŞTE BEŞİKTAŞ'IN YAPTIĞI AÇIKLAMA:
27 Mayıs Çarşamba günü; teknik heyetimiz, futbolcularımız ve tesis çalışanlarımıza Covid-19 tarama testi yapılmıştır.
Yapılan tarama testlerinin tamamı, negatif sonuçlanmıştır. Takımımız önceden planlandığı şekilde antrenman programına devam edecektir.
Taraftarımıza ve tüm kamuoyuna saygıyla duyurulur.
Beşiktaş'ın koronavirüs test sonuçları belli oldu haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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