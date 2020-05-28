  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler Spor Beşiktaş'ın koronavirüs test sonuçları belli oldu

'ın test sonuçları belli oldu

, kulüpte yapılan son testlerinin hepsinin negatif çıktığını açıkladı. Beşiktaş'tan yapılan açıklamada, "Teknik heyetimiz, futbolcularımız ve tesis çalışanlarımıza yapılan tarama testlerinin tamamı negatif sonuçlanmıştır." denildi.

Beşiktaş'ın koronavirüs test sonuçları belli oldu

28.05.2020, 14:20 Güncelleme Tarihi: 28.05.2020,14:30

Koronavirüsü testine giren Beşiktaş'tan sevindirici haber geldi. Siyah-beyazlılarda rutin olarak Covid-19 testine tabi tutulan futbolcu, teknik heyet ve tesis çalışanlarının tamamının test sonucu negatif çıktı.

İŞTE BEŞİKTAŞ'IN YAPTIĞI AÇIKLAMA:

27 Mayıs Çarşamba günü; teknik heyetimiz, futbolcularımız ve tesis çalışanlarımıza Covid-19 tarama testi yapılmıştır.

Yapılan tarama testlerinin tamamı, negatif sonuçlanmıştır. Takımımız önceden planlandığı şekilde antrenman programına devam edecektir.

Taraftarımıza ve tüm kamuoyuna saygıyla duyurulur.

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Beşiktaş'ın koronavirüs test sonuçları belli oldu haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.

  • SON DAKİKA