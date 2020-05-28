Beşiktaş'ın koronavirüs test sonuçları belli oldu

Koronavirüsü testine giren Beşiktaş'tan sevindirici haber geldi. Siyah-beyazlılarda rutin olarak Covid-19 testine tabi tutulan futbolcu, teknik heyet ve tesis çalışanlarının tamamının test sonucu negatif çıktı.



İŞTE BEŞİKTAŞ'IN YAPTIĞI AÇIKLAMA:



27 Mayıs Çarşamba günü; teknik heyetimiz, futbolcularımız ve tesis çalışanlarımıza Covid-19 tarama testi yapılmıştır.



Yapılan tarama testlerinin tamamı, negatif sonuçlanmıştır. Takımımız önceden planlandığı şekilde antrenman programına devam edecektir.



Taraftarımıza ve tüm kamuoyuna saygıyla duyurulur.