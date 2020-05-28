Denizlispor Uygun adım

Yukatel Denizlispor'da yönetim, gelecek sezonun planlamalarına devam ediyor. Yeşil-siyahlı kurmaylar, takımın kadrosunu bozmayı düşünmezken, teknik patron Bülent Uygun'la yola devam etmeyi planlıyor. İç transferde Mustafa Yumlu, Zeki Yavru, Olcay Şahan ve Oğuz Yılmaz'la masaya oturan yeşil-siyahlı kurmayların, takımın başında çıktığı 4 maçta 7 puan toplayan teknik direktör Bülent Uygun'a bu sezon sonu 2 yıllık yeni sözleşme önereceği öğrenildi.

UYGUN'DAN YEŞİL IŞIK

Ligin 22. haftasında Mehmet Özdilek'in yerine göreve getirilen Uygun, kısa sürede gösterdiği başarılı performansla camiadan tam not aldı. Takımın kemik kadrosunu bozmayı düşünmediklerini vurgulayan başkan Ali Çetin, geçen yılki bütçeye ise sahip olmadıklarına dikkati çekti. Uygun'dan memnun olduklarını ve yeni sezon için bir konuşma yapmadıklarını anlatan Çetin, şartlarda anlaşılırsa kendisiyle devam edilebileceğini belirtti. Takımın toparlanmasında büyük rol oynayan, sözleşmesi sezon sonunda bitecek deneyimli teknik adamın da kalmaya sıcak baktığı öğrenildi. Bu sezon takımın ligi hak ettiği yerde bitirmesi için ellerinden gelen gayreti gösterdiklerini belirten Uygun, "Gelecek sezonla ilgili anlaşma yapmadık. Takıma başarı getireceksem ve yararımız olacaksa anlaşarak yolumuza devam etmeyi istiyorum. Göreve geldikten sonra gösterdiğimiz performans bizim açımızdan mutluluk verici" diye konuştu.

SEBAHATTİN ALP