G.Saray’ın yeni dinamosu

Galatasaray'da yarım sezonluğuna kiralanan Henry Onyekuru'nun geleceği belirsizliğini koruyor. Onyekuru'ya, Olympiakos başta birçok takımdan teklif gelmesi de yeniden kiralanmasını zorlaştırıyor. İşte bu noktada menajerler, Cimbom'un hocası Fatih Terim'in kafasını karıştıran bir oyuncu önerdi. Premier Lig takımlarından Bournemouth'un 26 yaşındaki kanat oyuncusu Ryan Fraser, Cimbom'un gündemine geldi. Menajerler, sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan İskoç futbolcunun, istenmesi durumunda oldukça iyi şartlarda sarı-kırmızılı formayı giyebileceğini ilettiler. Fraser'ın Galatasaray'ı çok iyi tanıdığı, özellikle gidilmesi halinde Şampiyonlar Ligi'nde mücadele etmeyi çok istediği öğrenildi.

FATİH TERİM ÇOK BEĞENDİ

Terim, WyScout üzerinden izlediği oyuncunun, bu sezon Premier Lig'de 28 maçta 1 gol 4 asist yapmasından etkilendi. Ayrıca hızı ve tekniğini de beğendi. Terim'i en fazla ilgilendiren ise bekte de oynayabilmesi oldu. Onyekuru'nun durumuna göre oyuncu ile temas kurulması kararı alındı. İngiliz basını, sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Ryan Fraser ile Arsenal, Tottenham ve Crystal Palace'ın da ilgilendiğini ileri sürdü.



252 MAÇTA 30 GOL ATTI

Aberdeen, İpswich ve Bournemouth formaları giyen 26 yaşındaki futbolcu, kariyeri boyunca 252 maça çıktı, 30 gol atıp, 45 asist yaptı. Öte yandan Charlie Nicholls'un çok kaslı olmayan vücudu nedeniyle "eski tip futbolcu" dediği Fraser'a Premier Lig'de fiziği nedeniyle "küçük cep dinamosu" lakabı takıldı.