  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler Spor Sneijder dönüyor

dönüyor

Sneijder dönüyor
Giriş Tarihi: 28.5.2020

Bir dönem Galatasaray'da forma giyen Wesley Sneijder'in, Fatih Terim'in yardımcısı olacak. Geçtiğimiz haftalarda, Terim'in yardımcılarından Hasan Şaş'ın görevden ayrılması sonrası Sneijder'in, bu pozisyonda göreve başlayacağı öne sürüldü. Hollanda basınında çıkan haberlere göre Sneijder'in, Real Madrid'in U-21 Takımı teknik direktörlük görevine sıcak bakmadığı ve Galatasaray ile temas halinde olduğu öğrenildi. Katar'da Al Ghrafa'da oynadığı dönemde Bülent Uygun'la çalışan Sneijder kendisini o dönemde teknik direktörlüğe hazırladığını açıklamıştı.

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Sneijder dönüyor haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.

  • SON DAKİKA