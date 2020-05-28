Sneijder dönüyor

Bir dönem Galatasaray'da forma giyen Wesley Sneijder'in, Fatih Terim'in yardımcısı olacak. Geçtiğimiz haftalarda, Terim'in yardımcılarından Hasan Şaş'ın görevden ayrılması sonrası Sneijder'in, bu pozisyonda göreve başlayacağı öne sürüldü. Hollanda basınında çıkan haberlere göre Sneijder'in, Real Madrid'in U-21 Takımı teknik direktörlük görevine sıcak bakmadığı ve Galatasaray ile temas halinde olduğu öğrenildi. Katar'da Al Ghrafa'da oynadığı dönemde Bülent Uygun'la çalışan Sneijder kendisini o dönemde teknik direktörlüğe hazırladığını açıklamıştı.