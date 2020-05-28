TFL Altekma rüzgarı

Yeni sezonda Voleybol Efeler Ligi'nde mücadele etmesine karar verilen Tevfik Fikret Lisesi (TFL) Altekma transfer dönemine hızlı başladı. Ligde önümüzdeki sezonda üst sıraları zorlamak isteyen TFL Altekma ilk olarak Brezilya'nın Sada Cruzerio takımından 29 yaşındaki smaçör Hugo Hamacher'e imza attırdı. Libero mevkii için ise daha önce Arhavi Belediyesi, Galatasaray ve Fenerbahçe formalarını giyen tecrübeli libero Mehmet Özbek ile 1 yıllık sözleşme imzalayan yönetim iç transferde ise önemli isimlerle nikah tazeledi. Geçen seneki şampiyon kadroda yer alan genç pasör çaprazı Kaan Gürbüz ile anlaşma sağlanırken, gectiğimiz sezonu Kocaeli'nde geçiren başarılı oyuncu Oğuzhan Tarakçı ile de anlaşmaya varıldı.

İMZALAR BİRKAÇ GÜN SONRA

Daha önce TFL Altekma forması giyen Yüksel Mandıracı ile de her konuda anlaşan yönetimin bu oyuncuya da bir kaç gün içinde imza attıracağı açıklandı. Yeni sezonda güçlü bir kadro oluşturmayı hedefleyen yönetimin sponsorluk görüşmelerine de hız verdiği öğrenildi.