Altay iş bitiriyor

TFF 1. Lig temsilcisi Altay'da yönetim iç transferde atağa kalktı. Daha önce Hollandalı Leandro Kappel, Belaruslu Anton Putsila ve Portekizli Marco Paixao'nun sözleşmelerini 2022 yılına kadar uzatan siyah-beyazlılar, sol bek Özgür Özkaya ve orta saha oyuncusu Yılmaz Özeren'in mukavelelerini de 2'şer yıl uzattı. Son iki sezonda Altay forması giyen Özgür kaptanlık görevini üstlendiği siyah-beyazlı takımda geçen sezon ligde 29, bu sezon 25 maçta oynadı. Sezon başında takıma katılan Yılmaz ise 24 karşılaşmada görev alıp 2 gol kaydetti. İç transferde 5 oyuncuyla el sıkışan yönetimin mevcut kadrodaki isimlerle görüşmeleri sürdürdüğü öğrenildi.

YILDIZLARA KAVUŞTU

Gaziemir Kutlu Aktaş Tesisleri'nde 18 Haziran'da başlaması beklenen TFF 1. Lig'in maçlarının hazırlıklarını sürdüren Altay yıldız oyuncularına kavuştu. Hollanda'dan gelen Kappel ile Almanya'dan Türkiye'ye dönen Kerim Avcı İstanbul'daki karantina sürelerini tamamlayıp İzmir'e geldi. Bu iki başarılı oyuncunun da takıma katılmasıyla İzmir ekibi çalışmalarına tam kadro halinde devam edecek. Siyah-beyazlılar da, Fatih Karagümrük maçında sakatlanan ve 6 hafta sahalardan uzak kalacağı açıklanan Kerim Avcı'nın da tamamen iyileştiği, sağlıklı bir şekilde takımla çalışmalara başladığı bildirildi.

GÖRKEM TÜRKYILMAZ