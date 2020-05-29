Altınordu yıldız avında

Kadrosunda Türk oyunculara şans veren TFF 1. Lig ekibi Altınordu, alt liglerdeki arayışlarını tüm hızıyla sürdürüyor. Kırmızı-lacivertlilerin bonservisi Süper Lig ekibi Kasımpaşa'da bulunan 21 yaşındaki forvet Mustafa Ethem Erboğa'yı yakın takibe aldığı öğrenildi. Bu sezon 3. Lig 1. Grup ekiplerinden 24Erzincanspor'da forma giyen genç santrafor ligde oynadığı 24 karşılaşmada 14 kez rakip fileleri havalandırdı.

KIZILCABÖLÜK'DE OYNADI

Kasımpaşa'da fazla forma şansı bulamayan Mustafa Ethem'i kadrosuna katmak için İzmir temsilcisinin ilerleyen günlerde İstanbul ekibiyle temasa geçmeye hazırlandığı öğrenildi. Beşiktaş altyapısında yetişen 21 yaşındaki hücum oyuncusu, Bursa, Sultanbeyli, Kızılcabölük, Kasımpaşa ve 24Erzincan kulüplerinde oynadı. Profesyonel olarak görev yaptığı 60 karşılaşmada 25 gol kaydetti. Güçlü fiziği ve son vuruşlardaki başarısıyla ön plana çıkan Mustafa'nın Kasımpaşa ile sözleşmesi 2022 yılında son buluyor.

GÖRKEM TÜRKYILMAZ