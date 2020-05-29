Aslan’a sürpriz golcü

Korona virüs pandemisinin futbola ekonomik yansımaları nedeniyle transferde bütçe kısıtlamasına gidecek olan Galatasaray, uygun maliyetle yüksek performans alabileceği oyunculara yöneliyor. Kadrosunda yüksek ücret alan yıldızlarıda güzel teklif gelmesi halinde satmayı düşünen Cim-Bom golcü arayışlarına başladı. Bu doğrultuda gündeme Darmstadt 98'de forma giyen Serdar Dursun gündeme geldi. Bundesliga 2'de başarılı işler yapan 28 yaşındaki futbolcu teknik direktör Fatih Terim'in listesine girmeyi başardı.

ARADIĞINI BULAMADI

Almanya'dan genç yaşında geldiği Türkiye'de; Eskişehir, Denizlispor, Şanlıurfa ve Karagümrük formaları giydikten sonra istediği değeri bulamadığını düşünüp kariyerinde yeni bir sayfa açarak Almanya'ya geri dönen Serdar, Greüther Fürth ve Darmstadt'ta yaptıklarıyla tüm dikkatleri üzerine çekti. Son olarak takımının AUE'yi deplasmanda 3-1 yendiği maçta attığı 2 golle galibiyeti getiren oyuncu gündeme damga vurdu. Kulübüyle 1 yıl daha sözleşmesi bulunan yıldız oyuncu için Almanlar'la temasa geçilecek.