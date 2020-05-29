Balıkesir altın buldu

TFF 1. Lig temsilcisi Ekol Hastanesi Balıkesirspor, genç yıldızı Rahmi Anıl Başaran'ın Trabzonspor'la 4 yıllık sözleşme imzalamasının ardından kasasını doldurdu. 2017 yılında profesyonel imzayı atan ve kırmızı- beyazlı takımda parlayan 20 yaşındaki hücum oyuncusu, kendisini bordo-mavili renklere bağlayan mukaveleyi imzaladı. Susurluk doğumlu Rahmi Anıl, Süper Lig'in dev kulübü Trabzonspor'la anlaşırken, Bal-Kes'e de önemli bir servet kazandırdı. Rahmi Anıl, kulübü Balıkesirspor'a ilk aşamada 2 milyon TL kazandırdı.

'KULÜP NEFES ALACAK'

Trabzonspor, Balıkesirspor'un genç forveti Rahmi Anıl Başaran ile 4 yıllık sözleşme imzaladı. Bonservis için kırmızı- beyazlılara 2 milyon TL ödeyecek olan Trabzonspor aynı zamanda bonuslarla birlikte 1 milyon TL daha ödeyecek. Sonraki satıştan ise Balıkesirspor'a yüzde 10 pay verilecek. Balıkesirspor Kulübü Başkanı Kadir Dağlı, futbolcularının Trabzonspor'la 4 yıllık sözleşme imzaladığını duyurdu. Transfer bedelinin 2 milyon lira olduğunu kaydeden Dağlı, "Artı olarak sözleşmede 1 milyon liralık bonuslar var. Bu bonuslar attığı goller üzerinden hesaplanacak. Ayrıca Trabzonspor'dan başka bir takıma transfer olması halinde bize yüzde 10 ödeme yapılacak. Bu transferden elde edeceğimiz gelir, maddi açıdan zor durumda olan kulübümüze nefes aldıracak" ifadelerini kullandı.

ÜMİT YÖNEY