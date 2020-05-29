Beşiktaş’tan Titi atağı geldi

Göztepe'de Brezilyalı stoper Titi de Alpaslan Öztürk gibi transferin gözdesi oldu. Şampiyonluk hedefinden uzaklaşan Fenerbahçe'nin Alpaslan'ın ardından diğer stoper Titi'ye teklif yapmasının ardından Brezilyalı futbolcu için Beşiktaş'ın da devreye girdiği öğrenildi. Sarı-kırmızılı ekip ile sezon sonunda sözleşmesi sona erecek olan 32 yaşındaki Brezilyalı için Beşiktaş'ın genç teknik patronu Sergen Yalçın'ın olumlu yönde rapor verdiği öğrenildi. İç transferde Titi ile yeniden anlaşmanın yollarını arayan ve 1 yıllık uzatma opsiyonunu elinde tutan Göztepe yönetimi de elini çabuk tutup yıldızını kaptırmak istemiyor.

TAKIMIN BANKOSU OLDU

İki sezon önce Bursaspor'dan transfer edilen tecrübeli futbolcu, sarı-kırmızılı ekipte bu sezon 26 resmi maçta forma giyerken 2328 dakika sahada kalarak takımın en istikrarlı ismi olmuştu. Titi, bir golün de asistini yaparak skora katkı da sağladı. Titi geçen sezon da 36 karşılaşmanın 32'sinde ilk 11'de görev yapmıştı.