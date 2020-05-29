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Haberler Spor Bologna’da idmanlar durdu

’da idmanlar durdu

Bologna’da idmanlar durdu
Giriş Tarihi: 29.5.2020

Bologna kulübünden yapılan yazılı açıklamada, teknik heyetten bir kişide Kovid- 19'dan şüphelenildiği belirtildi. Açıklamada, yeni testlerin yapılacağı ve bunların sonuçları gelinceye kadar yarından itibaren tedbir maksatlı bireysel idmanlara dönüleceği, farklı saatlerde ortak alanlar kullanılmadan faaliyetlerin yürütüleceği bildirildi. Kulübün açıklamasında, söz konusu şüpheli vakanın Kovid-19 olduğunun teyidi durumunda, takımın kampa alınarak izolasyonun sağlanacağı ifade edildi.

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