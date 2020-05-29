Doğukan Kartal oluyor

Korona virüs salgınının ekonomik etkileriyle yeni sezonda kemer sıkmaya hazırlanan Süper Lig temsilcileri alt liglerden yetenekli gençlere yönelirken, 3. Lig 2. Grup ekiplerinden Karşıyaka'nın 21 yaşındaki yıldızı Doğukan İnci, Beşiktaş'ın radarına girdi. Altınordulu Ravil Tagir, Altaylı Cenk Özkaçar, 1928 Bucasporlu Barış Sungur, Manisa Futbol Kulübü'nden Yiğit Kerem gibi isimler Fenerbahçe, Galatasaray, Trabzonspor ve Başakşehir gibi kulüpler tarafından izlenip istenirken Beşiktaş'ın Kaf-Kaf'ın genç forveti Doğukan'ın menajeriyle temasa geçtiği öğrenildi. Siyah-beyazlıların scout ekibinin yakın markajına aldığı genç isim için teknik direktör Sergen Yalçın'ın da olumlu rapor verdiği öğrenildi. Beşiktaş'ın Doğukan için 1.5 milyon TL'lik bir rakamı bonservis olarak ödemeye hazır olduğu, oyuncunun menajerinin görüştüğü Karşıyaka Başkanı Turgay Büyükkarcı'nın ise kapıyı 600 bin Euro'dan açtığı (4.5 milyon TL) öğrenildi.

TAKIMIN EN SKORERİ

Yeşil-kırmızılılarda 2.5 sezondur profesyonel olarak forma giyen Doğukan İnci, geçen sezon 6 gol atıp bu sezon ise 24 maçta kaydettiği 12 golle dikkatleri üzerine çekti. Takımının en skorer futbolcusu olan Doğukan'ın Kaf-Kaf'la 2023'e kadar sözleşmesi bulunuyor. U-19 Milli Takımı'nda 1 kez forma giyen oyuncunun adı 2018 yazında Fenerbahçe'yle anılmıştı.

GÖRKEM TÜRKYILMAZ