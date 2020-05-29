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Haberler Spor F.Bahçe’nin Juan aşkı

F.Bahçe’nin aşkı

F.Bahçe’nin Juan aşkı
Giriş Tarihi: 29.5.2020

Fenerbahçe takımdaki stoper eksikliğini yaz transfer döneminde kapatmak için harekete geçti. Bu sezon savunma konusunda yaşadığı sıkıntı sebebiyle zor haftalar yaşayan Kanarya, şampiyonluk yarışının da uzağında kalarak büyük hayal kırıklığı yaratmıştı. Gelecek sezon savunma konusunda aynı hataya düşmek istemeyen sarı-lacivertliler yıldız bir ismi gündeme almıştı. Sarı-lacivertliler, Juan Jesus'tan vazgeçmiyor. Kanarya, 1 yıl daha sözleşmesinin bulunduğu Roma'da şans bulamayan ve gelecek sezonun kadrosunda düşünülmeyen Brezilyalı stopere Çubuklu'yu giydirmeyi hedefliyor.

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