Fetih Kupası başladı

Türkiye'nin sosyal mesafeli ilk spor turnuvası '8. Fetih Kupası' dün başladı. Cumhurbaşkanlığı himayesinde, Gençlik ve Spor Bakanlığının desteğiyle Okçular Vakfı tarafından düzenlenen organizasyona, Okmeydanı'ndaki Okçular Vakfı Spor Kulübü Tesisleri ev sahipliği yapıyor. 8. Fetih Kupası Okçuluk Yarışması, bu yıl yeni tip korona virüs (Kovid-19) salgını nedeniyle hijyen ve sosyal mesafe kurallarına uygun şekilde düzenlendi. Okçular, yaptıkları açıklamada, uzun aradan sonra organizasyonda mücadele edecek olmaktan duydukları heyecanı dile getirdi.

İLKLERİN ŞAMPİYONASI

Aralarında Mete Gazoz, Yasemin Ecem Anagöz ve Yeşim Bostan'ın da yer aldığı sporcular, yarışmayı özlediklerini ve bu organizasyonun herkes için motivasyon kaynağı olacağını belirtti. Bu yıl sadece İstanbul genelinden 128 sporcunun katılacağı 8. Fetih Kupası Okçuluk Yarışması, Türkiye'de kontrollü sosyal hayata geçiş sürecinde düzenlenen ilk spor organizasyonu, dünyada ise salgın sonrası okçuluk alanında gerçekleştirilen ilk müsabaka oldu.