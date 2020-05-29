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Haberler Spor Galatasaray’dan İspanya çıkarması

’dan çıkarması

Galatasaray’dan İspanya çıkarması
Giriş Tarihi: 29.5.2020

Galatasaray'da yeni sezon için transfer çalışmaları devam ederken sürpriz bir isim gündeme geldi. Atletico Madrid forması giyen Santiago Arias'ın yeni sezonda sarı-kırmızılı formayı giymesi bekleniyor. Diario AS' ın haberine göre, sarı-kırmızılıların Atletico Madrid'in sağ beki Santiago Arias'ı transfer etmek istediği iddia edildi. 2018 yazında PSV Eindhoven'dan 11 milyon Euro karşılığında Atletico'ya transfer olan Arias, kulübünde yalnızca 7 lig maçına çıkabildi. Transferde Galatasaray'ın şu an için nabız yokladığı, Arias için İtalyan kulüplerinin de devrede olduğu aktarıldı.

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