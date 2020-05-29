Gençlerbirliği’nden güzel haber geldi

Gençlerbirliği'nde teknik heyet ve futbolcuların yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testlerinin negatif çıktığı açıklandı. Kırmızı-siyahlı kulüpten yapılan açıklamada, İlhan Cavcav Tesisleri'nde teknik ekip, futbolcular ve kulüp personeline, kulüp doktorları tarafından test yapıldığı belirtilerek, "Kovid-19 testlerinde herhangi bir pozitif bulguya rastlanmamıştır." denildi. Testlerin negatif çıkması üzerine G.Birliği, hazırlıklarına tesislerinde devam edecek.