Göz-Göz’de moda Alpaslan

Süper Lig'de yarıda kalan sezonu tamamlamak için bekleyen Göztepe'de transferin gözdesi olan Alpaslan Öztürk'ün talipleri artıyor. Sarı-kırmızılı ekibin 2018'de Bayram Bektaş'ın teknik direktörlüğü döneminde 1. Lig ekibi Elazığspor'dan bedelsiz olarak renklerine bağladığı orta saha oyuncusu Alpaslan Öztürk, özellikle bu sezon savunmada sergilediği performansla tüm dikkatleri üzerine çekmeyi başarmıştı. Alpaslan'a Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor'un ardından Başakşehir de talip oldu.

EN FAZLA PARAYI VEREN ALIR

İstanbul'da futbol oynamaya sıcak bakan Alpaslan'ı Göztepe'nin eski teknik direktörü Okan Buruk'un gündemine aldığı öğrenildi. Sarı-kırmızılı ekiple bir yıl daha kontratı bulunan Alpaslan'dan en yüksek bonservisi kazanmayı planlayan Göztepe yönetimi, pazarlıkları kızıştıracak. 26 yaşındaki futbolcunun en yüksek bonservisi veren kulübe satılması bekleniyor. Alpaslan Öztürk, bu sezon 18 maçta forma giyerken 3 gol atarak skora katkı sağladı.



FENERBAHÇE MİHA ZAJC'I ÖNERMİŞTİ

Göztepe, teknik direktör İlhan Palut'un da onayını alarak Fenerbahçe'nin gözden çıkardığı Miha Zajc için İstanbul ekibinin kapısını çalmıştı. İstanbul ekibinin yönetimi, Fenerbahçe'de önümüzdeki sezon takımın başına sportif direktör olarak getirilecek Emre Belözoğlu'nun alınmasını çok istediği Alpaslan Öztürk'e karşılık sarı-kırmızılılara Miha Zajc'ın bonservisini verebileceklerini söyledi.





SONER'E KARŞILIK TAKAS TEKLİFİ

Başakşehir'in teknik direktörü Okan Buruk Göztepe'ye kiralık verdikleri Soner Aydoğdu için, "Önümüzdeki sezon üç kulvarda şampiyonluk mücadelesi vereceğiz. Soner'i kadroda düşünüyorum" demiş bu haber ise İzmir ekibinde şok etkisi yaratmıştı. Göztepe'de bu sezon müthiş işlere imza atan Soner Aydoğdu ise "Göztepe'yi çok sevdim. Burada kalmak istiyorum" demişti. Başakşehir yönetiminin Göztepe'ye "O zaman Soner Aydoğdu'yu siz alın, karşılığında Alpaslan'ı bize verin" teklifinde bulundu.

BURAK HAKERLER