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’nin gönlü ‘10’da

Göztepe’nin gönlü ‘10’da
Giriş Tarihi: 29.5.2020

Süper Lig'de önümüzdeki sezon Avrupa Ligi hedefini ıskalamak istemeyen Göztepe'de yönetim 10 numara transferi için yoğun çaba sarf ediyor. Listesinde Almanya Bundesliga 2'de Hamburg forması giyen Aaron Hunt ve Polonya ekibi Lech Poznan'da top koşturan Portekizli Pedro Tiba'yı barındıran Göz-Göz'ün asıl hedefi ise Fenerbahçeli Alper Potuk. F.Bahçe'de ligin ikinci yarısında kadro dışı bırakılan Alper'in sezon sonunda F.Bahçe'den ayrılmasına kesin gözüyle bakılırken 28 yaşındaki futbolcunun da Göztepe'ye gelmeyi çok istediği öğrenildi.

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