Horoz’un içi rahat

Denizlispor yönetimi iç transferde sözleşmeleri sezon sonunda bitecek olan Olcay Şahan, Zeki Yavru, Oğuz Yılmaz ve Mustafa Yumlu ile görüştü. Peşinat isteyen dört futbolcu da yeşilsiyahlı ekipte kalmak istediklerini belirterek resmi anlaşmanın sezon sonunda yapılmasını talep etti. Yönetim ayrıca Victoria Bulmaes'ten Denizli'ye kiralık olarak gelen Oscar Estupinan ile her konuda anlaştı. iç transferde içi rahatlayan Denizlispor'da alacaklarını gerekçe gösterip takımdan ayrılan kaleci Stackhowiak'ın yerine de Filip Bednarek'in gündemde olduğu belirtildi. Bednarek ile yapılan ön görüşmede son derece olumlu geçti.