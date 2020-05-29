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Haberler Spor İtalya’dan acı itiraf

’dan acı itiraf

İtalya’dan acı itiraf
Giriş Tarihi: 29.5.2020

Korona virüsü nedeniyle futbolun askıya alındığı İtalya'da gözler 28 Mayıs'ta yapılacak toplantıya çevrilirken, Federasyon Başkanı Gabriele Gravina'dan acı bir itiraf geldi. Gravina, Spor Bakanı ile yaptığı toplantı sonrası Riparte l'Italia'ya yaptığı açıklamada, "Federasyonun görevi, futbolun bir an önce ve güvenli bir biçimde başlamasını sağlamak. Ekonomik kriz, her alanda büyük bir darbe vurdu. Bizim görevimiz ise İtalya'nın en azından futbol açısından tekrar ayağa kalkmasını sağlamak." ifadelerini kullandı. Gravina, "İtalya'da futbol hemen başlamazsa, hasar onarılamayacak boyuta gelecek. Dibe vuracağız" diyerek sözlerini tamamladı.

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