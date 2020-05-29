Karşıyaka’da gündem tesis

Karşıyaka Başkanı Turgay Büyükkarcı, kulübün resmi sosyal medya hesabında yaptığı açıklamada stat, salon ve altyapı tesisleriyle ilgili konuştu. İzmir'de temeli ilk atılan ancak açılan davalar yüzünden bir türlü tamamlanamayan Yalı Stadı için B planlarının hazır olduğunu belirten Büyükkarcı, "Yalı'daki stadımız için halen 7 kişinin davası devam ediyor. Maalesef bu bizim kanayan yaramız. Stat konusuyla ilgili B planımız var. Bu stat işi artık olsun. Bu kulüp stadına kavuşsun. 10 bin kişilik yeni bir salon projemiz var. Projeleri çizildi. 1-2 alternatif yer var. Mavişehir'de talip olduğumuz 100 dönümlük araziyi futbol altyapıya kazandırmayı hedefliyoruz. Altyapıyı düzgün bir hale getiremedikten sonra o stadın da bir önemi yok. Türkiye stadı olan ama içinde futbol oynanmayan birçok stadyumla dolu. Basketbolda olduğu gibi futbolda da altyapıda ekol olmayız. Üretmeliyiz" diye konuştu.