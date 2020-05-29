Malili Aly Malle için müthiş iddia

Trabzonspor, Ekol Hastanesi Balıkesirspor'dan bu kez Aly Malle'yi transfer etmek için nabız yokluyor. Yeni sezonun kadro planlamasını sürdüren bordo-mavili kurmayların, genç ve gelecek vaat eden isimleri gündemine aldığı biliniyor. Karadeniz temsilcisinin gündemine gelen son aday ise Bal- Kes'te forma giyen Aly Malle. Bu sezon TFF 1. Lig'de başarılı bir performans gösteren 22 yaşındaki futbolcuyu yakından takip eden Trabzonspor'un, Udinese ile temasa geçmeye hazırlandığı bildirildi. Trabzonspor, Aly Malle'yi İtalyan kulübünden satın alma opsiyonu ile kiralamayı planlıyor. Teknik direktör Hüseyin Çimşir'in eski takım arkadaşı Ali Tandoğan'dan da olumlu rapor aldığı ve Trabzonspor'un oyuncuya yöneldiği ifade edildi. Aly Malle, Balıkesirspor formasıyla bu sezon çıktığı 21 resmi maçta 4 gol, 3 asistlik performans sergiledi.

OGÜN ÖZDEMİR