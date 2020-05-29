Menemen ‘Feda’ dedi

Dünya ve Türkiye'yi etkisi alan pandemi sonrası kulüpler büyük ekonomik kayıplar yaşadı. TFF 1. Lig'de mücadele eden Ekol Göz Menemenspor'da forma giyen oyuncular da yönetimin 'Fedakarlık yapın' çağrısına olumlu yanıt verdi. Sarı-lacivertli formayı giyen tüm oyuncular, geçtiğimiz günlerde yapılan görüşmeler sonunda kazançlarından yüzde 30 indirim yaptı. Gelirlerin azaldığı ortamda Ekol Göz Menemenspor yönetimi bu hareket karşısında rahat bir soluk aldı. Takım içindeki tüm oyuncuların bu zor günlerde kulübe hiç sorun çıkarmadan yardımcı olduğunu belirten Ekol Göz Menemenspor Futbol Şube Sorumlusu Recep Ersoy, "Yönetimimizin yapmış olduğu çağrıyı tüm sporcularımız bu zor günlerde hemen kabul etti. Helal olsun hepsine. Böyle yürekli bir ekibe sahip olduğumuz için Menemen çok şanslı. Bu çocuklarla gurur duymalılar ve her daim destek olmalılar" dedi.

GÖRKEM TÜRKYILMAZ