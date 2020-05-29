Muriç’in talipleri artıyor

Fenerbahçe'nin Kosovalı forveti Vedat Muriç adı Avrupa kulüpleri ile anılmaya devam ediyor. Özellikle İngiliz kulüplerin peşinde olduğu öğrenilen Vedat Muriç için bir iddia da İtalyan basınından geldi. Serie A ekiplerinden Lazio'nun, 26 yaşındaki golcü oyuncu için nabız yoklamaya başlayacağı öne sürüldü. Muriç hakkında yapılan haberlerde Fenerbahçe'nin maddi durumunun da ön plana çıkarıldığı, sarı-lacivertli yönetimin; Vedat Muriç ile Altay Bayındır için ciddi bir teklif almaları durumunda satışlarına onay verebileceği belirtildi. Sarı-lacivertli forma ile bu sezon toplamda 28 maça çıkan Muriç, süre aldığı bu maçlarda 15 gol 6 da asistlik performansa imza attı. Golcü oyuncunun sözleşmesi 2023 yılında bitiyor.