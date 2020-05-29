Son gözde Sinan

Beşiktaş, Loris Karius'la yolları dönem bitmeden ayırdıktan sonra kaleci arayışlarına başlamıştı. Bu doğrultuda çalışmalarını sürdüren Kara Kartal'ın son olarak gündemine Belçika Ligi ekibi Royal Antwerp'le olan kontratı 30 Haziran'da bitecek olan Milli kaleci Sinan Bolat'ı aldığı ortaya çıktı. 31 yaşındaki kalecinin hem Avrupa hem de Süper Lig tecrübesinin bulunmasına ek olarak bonservis bedelinin olmaması sebebiyle yönetimin hedefleri arasında ilk sıraya geçtiği bildirildi. Belçika kulübüyle bu sezon 36 maçta görev yapan Sinan, başarılı performansyla katkı sağlamıştı.

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Siyah- Beyazlılar, kaleci transferi doğrultusunda daha önce 2 ismin peşine düşmüştü. İlk olarak Başakşehir'den Volkan Babacan'la ön anlaşma yapan Kara Kartal, oyuncunun kulübünün bonservis talebinde bulunması sonrasında bu transferi askıya aldı. Samsunsporlu Nurullah Aslan için de nabız yoklayan Beşiktaş'ın, genç file bekçisinin kulübünün 6 milyon Euro'luk bonservis talebinde ısrarcı olması sebebiyle bu ismi de beklemede tuttuğu kaydedildi.