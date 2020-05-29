Torje Denizlispor’da

Süper Lig ekiplerinden Yukatel Denizlispor, yeni sezonda sağ kanat transferi için Yunanistan Süper Ligi ekiplerinden Larissa'da forma giyen Gabriel Torje'yle görüştü. Korona virüs nedeniyle lige verilen arada izinsiz olarak ülkesine giden ve kadroda düşünülmeyen Madou Barrow'un yerine Torje'ye kanca atan yeşil-siyahlıların deneyimli futbolcuyla görüşmelere başladığı ve prensipte anlaştığı öğrenildi. Teknik Direktör Bülent Uygun'un mutlaka alınmasını istediği Gabriel Torje'nin kulübü ile sözleşmesinin sezon sonunda bitiyor olması ise Ege temsilcisinin elini güçlendirdi.

TÜRKİYE'DE OYNADI

Sezonun ikinci yarısında dahil olduğu Yunan ekibinde 4 maça çıkan deneyimli sağ kanat oyuncusu çok yönlü bir futbolcu. Sol kanatta ve orta sahanın ortasında de görev yapan Torje, daha önce Süper Lig ekiplerinden Konyaspor, Karabükspor, Sivasspor ve Osmanlı'da da forma giymişti.



KARİYERİ ÇOK PARLAK

Futbola Romanya'nın Dinamo Bucarest takımında başlayan İtalya'da Udinese, İspanya'da Granada ve Espanyol takımlarında görev yapan, ülkesinde Dinamo Bükreş takımında büyük başarılara imza atan 30 yaşındaki Gabriel Torje Romanya Milli Takımı'nda 51 maça çıkarken 10 gol atıp 7'de asist yaptı.