Trabzonlu Uğurcan’a talip çok

Korona virüs salgını nedeniyle tescil edilen Fransa'da Ligue 1'i üçüncü sırada tamamlayan ve tarihinde ilk kez Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek Rennes, oluşturacağı bütçe kapsamında Trabzonspor'un genç file bekçisi Uğurcan Çakır'ı renklerine bağlamak istiyor. Fransız ekibi, Uğurcan'ı kadrosuna katmak için tüm imkanları seferber etmiş durumda. Trabzon Yönetimi genç eldiven için 25 milyon Euro'nun üzerinde bir bonservis bedeli talep ediyor. Transfer görüşmeleri sürüyor.

İNGİLİZLER DE İSTİYOR

Uğurcan, İngiliz ekiplerinin de gözdesi halinde. Liverpool başta olmak üzere Tottenham ve Leicester City de başarılı kaleciyle ilgileniyor. Trabzonspor ile 2024'e kadar sözleşme uzatan Uğurcan Çakır, bu sezon Süper Lig'de 25 maçta görev aldı.