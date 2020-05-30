Gönülleri fetih ettiler

Sultan Mehmet'in İstanbul'u fethetmesinin 567. yıl dönümünde kent sabahtan akşama kadar ev sahipliği yaptığı etkinliklerle gerçekleşti. İstanbul'daki ilk etkinlikte Gençlik ve Spor Bakanlığı himayesinde Türkiye Yelken Federasyonu tarafından "29 Mayıs İstanbul Boğazı Fetih Saygı Geçişi Etkinliği" gerçekleştirildi. Türk bayraklı tekneler, Huber Köşkü'nün önünden geçerken Başkan Erdoğan'ı da selamladı. 30 yelkenciye sahil güvenlik botları, deniz polisi ve balıkçı tekneleri de eşlik etti. Sahil yolundan geçen araçlar da korna çalarak geçişe eşlik etti. Erdoğan da torunu ile tekneleri el sallayarak selamladı. Erdoğan'ın torunu Eymen Albayrak'ın asker selamı verdiği görüldü. Daha sonra gözler Okçular Vakfı'nın Fetih Kupası'na çevirildi. Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu müsabakalarda dereceye giren sporculara kupalarını ve hediyelerini verdi.

FİNALLER NEFES KESTİ

Geleneksel Türk Okçuluğu Puta, Klasik Yay ve Makaralı Yay finalleri ödül töreninin yanı sıra Türkiye Milli sporcularımızın da katıldığı modern okçuluk yarışlarında ise sporcular final müsabakalarına çıktı. Okmeydanı'ndaki Okçular Vakfı Spor Kulübü Tesisleri'nde düzenlenen kutlama törenine Başkan Recep Tayyip Erdoğan da video konferansla katıldı. Erdoğan başarılı olan sporcuları kutladı. Etkinlikte, mehteran takımı, ışık gösterisi ve havai fişek şöleni de yapıldı.