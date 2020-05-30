Horoz’un içi rahat

Süper Lig ekiplerinden Yukatel Denizlispor iç transferde rahat bir nefes aldı. Yeşil-siyahlı yönetim, teknik heyetin raporu doğrultusunda sezon sonunda sözleşmesi sona erecek olan tecrübeli stoperi Mustafa Yumlu ile prensipte anlaşma sağladı. İç transfer görüşmelerine şimdiden başlayan Başkan Ali Çetin, 32 yaşındaki Yumlu ile 2 yıllık anlaşmaya vardı.

HEDEFTE 2 YILDIZ VAR

Sezon başında Akhisarspor'dan transfer edilen ve 22 resmi maça çıkıp 3 gol atan Mustafa'nın önümüzdeki günlerde resmi sözleşmeyi imzalaması bekleniyor. Mustafa Yumlu ile el sıkışan kurmaylar kontratları bitecek olan Zeki Yavru ve Oğuz Yılmaz ile de masaya oturacak. Süper Lig ekiplerinin gündeminde olan Zeki ve Oğuz'la da anlaşma sağlanması bekleniyor.

SEBAHATTİN ALP