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Haberler Spor Trabzonspor’un Sörloth telaşı

’un Sörloth telaşı

Trabzonspor’un Sörloth telaşı
Giriş Tarihi: 30.5.2020

Süper Lig'de liderlik koltuğunda oturan Trabzonspor'da yönetim, Premier Lig ekibi Crystal Palace'dan 2 yıllığına kiralanan golcü Sörtloth için girişimlere başladı. Bordo-mavili ekibin zirvede yer almasında büyük pay sahibi olan yıldız futbolcunun ismi Real Madrid ve Atletico Madrid, Chelsea ve Napoli gibi isimlerle anılırken yönetim, 6 milyon Euro'luk opsiyonu kullanıp Norveçli yıldızın tapusunu almayı hedefliyor. Ancak futbolcunun sözleşmesinde yer alan '15 Milyon Euro'ya serbest kalır' maddesi yönetimi endişelendirirken Sörloth'a yeni teklif yapacak olan yönetim 'serbest kalma' maddesini iptal edecek. İmzalar atılırsa Sörloth bonservisi alındıktan sonra 30 milyon Euro'dan daha yüksek bir bedelle satabilecek.

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