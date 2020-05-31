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Haberler Spor Altınordu istedi talipleri çoğaldı

Altınordu istedi talipleri çoğaldı

Altınordu istedi talipleri çoğaldı
Giriş Tarihi: 31.5.2020
Altınordu'nun transfer listesinde yer alan Muhammet Kerem Aktürkoğlu'nun talipleri çoğaldı. 24Erzincanspor'da forma giyen ve bu sezon attığı 17 gol ve yaptığı 12 asistle tüm dikkatleri üzerine çeken 21 yaşındaki sol kanat oyuncusunu, Süper Lig'den 5 kulübün istediği öğrenildi. F.Bahçe, Beşiktaş, Denizlispor, Malatyaspor ve Antalyaspor'un peşinde olduğu Kerem'e İzmir ekibinin yanı sıra Erzurumspor, Karagümrük ve Manisa Futbol Kulübü de talip oldu.

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Türkiye Kupası'nda Beşiktaş'a karşı sergilediği performansla dikkat çeken Kerem Aktürkoğlu'na Avrupa'dan da taliplerin çıktığı belirtildi. Genç futbolcuyu Hannover 96, Dinamo Zagreb, Gorica ve New York City'nin transfer etmek istediği öne sürüldü.
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