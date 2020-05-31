Kozu tecrübe

Son 4 sezonda iki şampiyonluk yaşayan İzmir temsilcisi, Akhisarspor’un ardından 29.2 yaş ortalamasıyla da tecrübesini ortaya koydu. Hedefe ulaşmak için çok önemli oyuncuları var

Süper Lig'de 41 sezon boyunca mücadele eden ancak daha sonra yaşadığı sorunlar yüzünden alt liglere düşen TFF 1. Lig ekibi Altay, 17 yıllık Süper Lig hasretine son vermek için kalan maçlarda tecrübesini ön plana çıkaracak. Son 4 sezonda 2 şampiyonluk yaşayan 2016-2017'de 3. Lig'de, 2017-2018'de ise 2. Lig'de şampiyon olan İzmir ekibi, bu sezon 1. Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren 8 takım içinde Akhisarspor'un 29.4 yaş ortalamasının ardından 29.2 yaş ortalamasıyla yarışta en tecrübeli ikinci takım oldu.



İZMİR EKİBİNDE YILDIZ İSİM ÇOK

Grupta lider Hatayspor 28.1, Erzurumspor 28.6, Bursaspor 26.8, Adana Demirspor 27.3, F.Karagümrük 28.3 ve Ümraniye 26.2 yaş ortalamasıyla dikkat çekiyor. Altay'da sezon sonu aktif futbol hayatını noktalayacak olan 38 yaşındaki İbrahim Öztürk takımın en kıdemli ismi. Siyahbeyazlılarda 17 golle hem ligin hem de takımın en skorer ismi olan Portekizli Paixao 35, altı asistle en çok gol pası veren Hollandalı Kappel de 30 yaşında. İzmir ekibinde Putsila, Turgut Doğan, Yılmaz, Tatos ve Abdülhamit gibi tecrübeli isimler, takımlarının Süper Lig vizesi alması için ter dökecek.



■ GÖRKEM TÜRKYILMAZ