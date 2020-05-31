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Ne olacak şimdi?

’nin teklifini kabul etmeyen Beto, Titi Castro ve Napoleoni’ye teklifi yağıyor

Ne olacak şimdi?
Giriş Tarihi: 31.5.2020
Göztepe'de yabancı yıldızlar kaleci Beto, Titi, Andre Castro ve Napoleoni'nin yönetimle anlaşmaya yanaşmaması büyük bir sıkıntıya yol açtı. Sözleşmelerinde indirim kabul etmeyen ve en çok süre alan isimler olan 4 yıldıza gelen transfer teklifleri yönetimi kara kara düşündürüyor.

TRANSFERİN GÖZDELERİ
Göztepe'nin savunmasının sigortası Brezilyalı Titi'ye Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın ciddi olarak ilgisi devam ediyor. sarılacivertliler

İKNA TURLARI BAŞLADI
İtalyan kanat oyuncusu Napoleoni'yi ise Antep ekibi Gaziantep FK'nın ısrarla istediği bildirildi. Süper Lig'de Antalyaspor'un da takibinde olan futbolcunun geleceği ile ilgili vereceği karar merakla bekleniyor. Yönetim, görüşmelerini sürdürdüğü yabancı yıldızlarını iknaya çalışıyor.
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